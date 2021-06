In einer erneuten Finanzierungsrunde hat das Insurtech Element einen zweistelligen Millionenbetrag einsammeln können. Neben bereits bekannten haben auch neue Investoren Geld gegeben. Dem Insurtech Element ist es gelungen, neben den bereits bestehenden Investoren auch zwei neue an Bord zu holen. Insgesamt 16 Millionen Euro konnte das Startup jetzt in einer erneuten Finanzierungsrunde einsammeln. Die Summe der Gesamtinvestitionen erhöht sich damit auf 66 Millionen Euro, zur aktuellen Bewertung wollte sich das Unternehmen jedoch nicht äußern. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie ...

