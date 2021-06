Eines der bemerkenswertesten Urteile der Wirtschaftsgeschichte ist nun knapp zwei Wochen her. Ein Gericht in den Haag verdonnerte den Global Player Royal Dutch Shell dazu, seine klimaschädlichen CO2-Emmissionen deutlich schneller als bisher geplant zu reduzieren. Das Gros der Analysten bleibt für die Dividendentitel bullish gestimmt, die DZ Bank hingegen nicht mehr. So hat deren Experte Werner Eisenmann sein Anlagevotum für die Shell-Papiere von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt. Den fairen Wert beziffert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...