Die jüngsten Daten der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte zeigten, dass das Open Interest zu Beginn der Woche um fast 1,4K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen hingegen stieg zum zweiten Mal in Folge, diesmal um fast 72,1K Kontrakte. Erdgas strebt wieder die Marke von 3,15 $ an Die Preise für Erdgas starteten negativ in die Woche, obwohl der Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...