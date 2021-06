Mainz (ots) - Umfrage im Zusammenhang mit dem SWR Bürgertalk "mal ehrlich ...": 71 Prozent der Befragten für gesetzliche KV / Sendung: Mi., 9. Juni 2021, 22 Uhr im SWR FernsehenMainz. Im Vorfeld der Sendung "mal ehrlich ... wie gerecht ist unsere Krankenversicherung?" am Mittwoch, 9. Juni 2021, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) eine repräsentative Umfrage zu der Frage durchgeführt, welche Krankenversicherung die Deutschen präferieren. Wenn die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger völlig frei zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen könnten, würden sich 71 Prozent für eine gesetzliche und 23 Prozent für eine private Krankenversicherung entscheiden.Kaum Wechselstimmung bei der Wahl der KrankenkasseDen Wunsch nach einem Wechsel der Krankenversicherung äußern nur 16 Prozent der aktuell gesetzlich Versicherten, aber immerhin 23 Prozent der privat Versicherten. Anziehungskraft entfaltet die private Krankenversicherung am ehesten auf jüngere Bundesbürger, formal höher Gebildete und Personen mit größerem Haushaltseinkommen.SWR Bürgertalk aus der Alten Feuerwache MannheimMit dem Thema "Wie gerecht ist unsere Krankenversicherung?" beschäftigt sich der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am Mittwoch, 9. Juni 2021, ab 22 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim. Moderator Florian Weber spricht mit gesetzlich und privat Versicherten, mit Ärzten, Politiker*innen und Expert*innen.Fotos auf ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Nach der Ausstrahlung steht die Sendung in www.ardmediathek.de/ard/Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4935836