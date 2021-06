Der Kryptomarkt ist in der Nacht auf Dienstag erneut auf Tauchstation gegangen und verliert auf 24-Stunden-Sicht aktuell fast zehn Prozent. Kurz zuvor hatte sich Ex-US-Präsident Donald Trump in einem Interview wenig schmeichelhaft zum Bitcoin geäußert. "Bitcoin wirkt wie Betrug. (…) Ich mag ihn nicht, weil er eine weitere Währung ist, die mit dem Dollar konkurriert", so Trump in einem Interview bei Fox Business Network. Er wolle, dass der Dollar die globale Leitwährung ist. Damit bekräftigt er seine ...

