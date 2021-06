Das Gesamtvolumen stieg um 42 Prozent auf 1,0 Millionen Franken, erzielt in 96 Abschlüssen nach 60 in der Vorwoche.Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) blickt auf eine erfreuliche Woche zurück. Das Gesamtvolumen stieg um 42 Prozent auf 1,0 Millionen Franken, erzielt in 96 Abschlüssen nach 60 in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-Index schloss die Handelswoche praktisch unverändert auf dem Stand von 1065,89 Punkten. Die Nachrichtenlage präsentierte sich derweil ausgedünnt.

