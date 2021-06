Karlsruhe (ots) - Die Digitalisierung durchdringt die gesamte Arbeitswelt, sie verändert Berufe, Aufgaben und Tätigkeiten. Daraus ergibt sich: Menschen sind mit neuen Aufgaben und Kompetenzanforderungen konfrontiert.Im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Projektes Kern (https://kern-kas.org/) wurden neue Konzepte für das Kompetenzmanagement in der digitalen Arbeitswelt konzipiert und in Lern- und Experimentierräumen erprobt. Ein Schwerpunkt wurde auf die Entwicklung von auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Kompetenzassistenzsysteme (KAS) gelegt. Eines der Ergebnisse ist der Kompetenzbot Cai, mit dessen Hilfe Interessierte ihre Kompetenzen analysieren, über ihre individuelle Situation und zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten nachdenken und auch individuelle Potenziale für die Zukunft identifizieren können.Wie geht das praktisch? Interessierte können mit dem Chatbot einen informellen Dialog, einen Chat führen. Auf Basis der in diesem Dialog erhobenen Informationen gibt der Kompetenzbot Cai Empfehlungen für die individuelle Weiterentwicklung, erläutert relevante Kompetenzanforderungen für künftige Trends im derzeitigen Beruf oder anderen Berufen. Gleichzeitig verweist der Chatbot auf entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten.Cai setzt auf existierenden und öffentlich verfügbaren Angeboten für die individuelle Weiterentwicklung auf. Das Kompetenzmodell von Cai umfasst aktuell insgesamt 3752 Berufe mit 7533 Kompetenzen und basiert auf dem von der Bundesagentur für Arbeit bereitgestellten Berufenet (https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet).Im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 16. Juni 2021 um 13 Uhr wird der realisierte Kompetenzbot von Vertretern und Vertreterinnen des Projektteams Kern öffentlich vorgestellt (Anmeldung: heike.ollig@synergie-vd.de).Der Chatbot ist in einer ersten Version nun öffentlich verfügbar: http://kompetenzbot.de/. Er ist im Gegensatz zu vielen existierenden Angeboten leichtgewichtig und leicht zugänglich - was sich positiv auf Akzeptanz und Nutzung auswirken sollte.Am Projekt beteiligt waren KIT, Workwise GmbH (ehemals Campusjäger GmbH)" SAP SE, TÜV Rheinland, B. Braun Melsungen GmbHWeitere Informationen und Ergebnissehttps://kern-kas.org/http://kompetenzbot.de/ (https://kompetenzbot.de/)Pressekontakt:Karlsruhe Institute of Technology (KIT)Prof. Dr. Alexander Mädche+49 721 608-41580Kaiserstraße 89D-76133 KarlsruheOriginal-Content von: Synergie VertriebsDienstleistung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52584/4935969