DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.231,75 +0,07% +13,42% Euro-Stoxx-50 4.107,76 +0,25% +15,63% Stoxx-50 3.504,76 +0,36% +12,75% DAX 15.694,53 +0,11% +14,40% FTSE 7.099,04 +0,31% +9,55% CAC 6.559,98 +0,25% +18,17% Nikkei-225 28.963,56 -0,19% +5,54% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,9 0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,52 69,23 -1,0% -0,71 +41,2% Brent/ICE 70,79 71,49 -1,0% -0,70 +38,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,94 1.899,14 -0,2% -3,19 -0,1% Silber (Spot) 27,75 27,90 -0,6% -0,15 +5,1% Platin (Spot) 1.167,40 1.176,60 -0,8% -9,20 +9,1% Kupfer-Future 4,51 4,53 -0,5% -0,02 +27,8%

Abwärts geht es erneut für die Ölpreise. Damit geht es nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen Woche weiter nach unten. Die Anleger warteten auf den Monatsbericht der EIA im Tagesverlauf. Am Donnerstag und Freitag folgen dann noch die Monatsberichte der Opec und der IEA. Laut Giovanni Staunovo von der UBS könnten die Preise in der zweiten Jahreshälfte noch weiter steigen. Er fügt hinzu, dass die Brent-Preise in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die Mitte der 70er-Marke überschreiten könnten, wenn die Ölkonzerne steuerlich diszipliniert bleiben und in Bezug auf Investitionen in Ölprojekte umsichtiger werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem wenig veränderten Start wird am Dienstag an der Wall Street gerechnet. Zuletzt haben sich die Indizes innerhalb einer engen Bandbreite bewegt, notieren aufgrund der sich schnell erholenden US-Wirtschaft und der andauernden Unterstützung durch die US-Notenbank aber nahe ihren Rekordniveaus. Die Marktbewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen wegen der schwindenden Inflationsängste wieder normalisiert, heißt es. Doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus und dürfte für einen insgesamt volatilen Handel sorgen. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Marvell Technology vorbörslich 4,6 Prozent nach oben. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller im ersten Quartal den Verlust eingrenzen. Die Papiere von Stitch Fix schießen sogar um 13,9 Prozent nach oben. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres des Anbieters von Online-Styling-Services verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Beide Kennziffern fielen besser aus als Analysten erwartet hatten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -69,00 Mrd USD zuvor: -74,45 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag weiter nur wenig verändert. Wie bereits die deutschen Produktionszahlen setzt auch die Bekanntgabe des ZEW-Index keine Akzente an den Börsen. Dieser ist gemischt ausgefallen. Die Lage ist mit minus 9,1 über der Schätzung von minus 25 ausgefallen. Dagegen sind die Konjunkturerwartungen mit 79,8 unter der Prognose eines leichten Anstiegs auf 85 geblieben. Die Zahlen bewegen sich insgesamt auf einem hohen Niveau, was allerdings aus Marktsicht mit einem DAX in Sichtweite des Allzeithochs keine Überraschung darstellt. Auch das nach oben revidierte Eurozone-BIP für das erste Quartal bewegt nicht. Der Fokus des Marktes liegt auf neuen Inflationszahlen aus den USA sowie auf der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag. Auf der Gewinnerseite stehen einmal mehr Aktien aus dem Reise- und Freizeit-Bereich, sie profitieren unter anderem von der Entspannung in der Pandemie, aber auch von einer Erholung der Gaming-Aktien. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1,6 Prozent. Technologie- und Pharma-Aktien legen um jeweils 0,7 Prozent zu. Dagegen leidet der Index der Auto-Aktien mit einem Minus von 1,2 Prozent unter Gewinnmitnahmen, und der Index der Öl- und Gaswerte gibt um 0,8 Prozent nach. Im DAX ziehen Merck KGaA um 3,4 Prozent an. Mit 152,52 Euro markieren sie neue Allzeithochs. Neben Lonza (+5%) gelten auch Merck KGaA als Profiteur der Zulassung des Biogen-Medikaments gegen Alzheimer. Während Lonza von Produktionsauslagerungen profitieren dürfte, könnte Merck als Vertriebspartner Nutzen ziehen. Equita schätzt, dass die zusätzlichen Einnahmen bei Merck zwischen 50 und 200 Millionen Dollar liegen könnten. Für die Aktie von British American Tobacco (BAT) geht es nach Anhebung des Wachstumsziels für das laufende Jahr um 1,2 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2179 -0,10% 1,2179 1,2196 -0,3% EUR/JPY 133,29 +0,07% 133,33 133,26 +5,7% EUR/CHF 1,0915 -0,27% 1,0938 1,0941 +1,0% EUR/GBP 0,8608 +0,11% 0,8606 0,8603 -3,6% USD/JPY 109,44 +0,17% 109,46 109,26 +6,0% GBP/USD 1,4148 -0,23% 1,4152 1,4176 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,3945 +0,10% 6,3899 6,3942 -1,7% Bitcoin BTC/USD 33.008,50 -3,31% 32.826,25 36.122,00 +13,6%

Der Dollar holt seine Vortagesverluste wieder auf. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Dagegen steht der Bitcoin weiter unter Druck. Der Kurs fällt von gut 34.100 Dollar am Vorabend auf 33.000. Im Hoch hatte er am Montag noch über 36.800 Dollar gekostet. Er bewegt sich damit im Bereich eines Dreiwochentiefs. Am Markt mache man sich Sorgen um eine schärfere Regulierung des Handels mit Kryptowährungen in China, heißt es. China hatte am Wochenende eine Reihe von Konten auf der Plattform Weibo blockiert, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen. Der Grund ist das Bestreben, den Handel mit und das Schürfen von Digitalwährungen zu reduzieren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich nach uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street im Handelsverlauf am Dienstag Zurückhaltung breitgemacht. Die Märkte bewegten sich weiter im Spannungsfeld von Inflationsrisken und Konjunkturzuversicht. Daneben berichteten Teilnehmer auch von Gewinnmitnahmen auf den teils zuletzt erreichten Rekordhochs. Querbeet zeigten die Indizes kleine Verluste, nachdem sie zum Teil noch positiv gestartet waren. Die Einbußen reichten von einem minimalen Minus in Taiwan bis zu 0,7 Prozent in Schanghai. In China dürfte für Missstimmung gesorgt haben, dass die USA ein Handelsabkommen mit Taiwan anstreben. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und befindet sich seinerseits in einem Dauerkonflikt in Handelsfragen mit den USA. In Tokio konnten leicht nach oben revidierte BIP-Daten für das erste Quartal die Akteure nicht zu Käufen animieren. In Tokio stand die Aktie von Eisai im Fokus. Hier überwogen die Kaufaufträge die Verkaufsaufträge derart, dass erst zum Handelsende ein Kurs festgestellt wurde, der 19 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag lag und damit das zulässige Tageslimit ausreizte. Hintergrund ist, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem von Eisai mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament die Zulassung erteilt hat.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Dienstag auf der Stelle. Der wichtigste Termin der Woche für den europäischen Anleihemarkt ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital, geht davon aus, dass die EZB noch lange bei der anziehenden Inflation wegschaut und weiter unvermindert die europäischen Staatsschulden aufkauft. Dies werde sie auch in ihrer Sitzung am Donnerstag bestätigen. Eine Reduktion der Anleihekäufe sei noch nicht zu erwarten. Auch bei Blackrock wird davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank das aktuelle Ausmaß ihrer Anleihenkäufe beibehält, auch wenn der wirtschaftliche Neustart an Fahrt gewinnt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bertelsmann stärkt Bildungssparte mit Investition in Brasilien

Die Bertelsmann SE baut ihr Bildungsgeschäft in Brasilien mit einem Zukauf aus. Das Gütersloher Unternehmen sichert sich für 500 Millionen Euro einen Anteil von 25 Prozent sowie 46 Prozent der Stimmrechte an Afya, einem an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung.

S&P bestätigt Emittentenratings von Eon mit "BBB/A-2"

S&P Global Ratings hat die lang- und kurzfristigen Emittentenratings von Eon mit "BBB/A-2" bestätigt. Die Einstufung für die vorrangigen unbesicherten Anleihen liege unverändert bei "BBB" und der Ausblick sei stabil. Die soliden Ergebnisse des Konzerns im Jahr 2020 spiegelten ein robusteres Geschäftsrisikoprofil und eine schnellere und reibungslosere Integration des deutschen Energieunternehmens Innogy wider als man es erwartet habe.

GDL erklärt Tarifrunde für gescheitert und beschließt Arbeitskampfmaßnahmen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 07:29 ET (11:29 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Nach der Deutschen Bahn hat auch die Lokführergewerkschaft GDL die jüngsten Tarifverhandlungen offiziell für gescheitert erklärt. Die Bundestarifkommission und der Hauptvorstand der Gewerkschaft hätten zudem "die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen". Sie äußerte sich zunächst aber nicht zur Art und Dauer solcher Maßnahmen. Schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft im Fall eines Scheiterns mit Streiks gedroht.

Werkzeughersteller Einhell wird für das Gesamtjahr optimistischer

Der Werkzeughersteller Einhell erhöht nach einem besser als erwartet verlaufenen Geschäft in den Monaten April und Mai seine Gesamtjahresprognose. Die Gesellschaft rechnet nun für 2021 mit einem Umsatz von ca. 800 (Vorjahr: 724,7) Millionen Euro sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 8,0 (7,5) Prozent. Zuvor hatte Einhell ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von 2 bis 3 Prozent und eine Vorsteuerrendite von etwa 7,0 Prozent in Aussicht gestellt.

British American Tobacco erhöht Umsatzprognose

Der Tabakkonzern British American Tobacco wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Unternehmen, zu dem Marken wie Lucky Strike, Dunhill und Camel gehören, hat seinen Umsatzausblick für 2021 erhöht. British American Tobacco geht nun davon aus, den Umsatz 2021 bei konstanten Wechselkursen um über 5 Prozent zu steigern. Die bisherige Prognose hatte auf ein Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent gelautet.

Aktivistischer Investor Cevian hält nun 4,95% an Aviva

Der aktivistische Investor Cevian hält nun eine Beteiligung von 4,95 Prozent am britischen Versicherer Aviva. Cevian Capital Partners Ltd. sieht bei der Aviva Plc rund 5 Milliarden britische Pfund an überschüssigem Kapital, das der Versicherer im kommenden Jahr an die Aktionäre ausschütten könnte.

IPO/About You strebt Bewertung von bis zu 4,4 Milliarden Euro an

Der Börsengang der Modeplattform About You nimmt Gestalt an. Das Hamburger Unternehmen hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 21 bis 26 Euro pro Aktie festgelegt. Damit könnte die Gesellschaft, deren größter Anteilseigner der Versandhändler Otto ist, eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,4 Milliarden Euro erreichen.

IPO/Online-Autohändler Aramis plant Börsendebüt in Paris

Die Online-Gebrauchtwagenplattform Aramis Group plant für den 18. Juni ihren Börsengang in Paris. Die Tochtergesellschaft der Opel-Mutter Stellantis bietet für je 23 bis 28 Euro neue Aktien sowie Anteile aus dem Bestand der beiden Gründer zum Kauf an. Das entspricht einem Bruttoerlös von mindestens 388 Millionen Euro.

OMV verkauft OMV Slowenien für 301 Millionen Euro an MOL Group

Der österreichische Ölkonzern OMV verkauft für 301 Millionen Euro OMV Slowenien an die ungarische MOL Group. Die Transaktion umfasst 120 Tankstellen sowie das OMV-Kundengeschäft in dem Land. Als Teil der Vereinbarung werde MOL ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.