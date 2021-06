TORONTO, 8. Juni 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit der Firma SDK:meta, LLC ("SDK:meta") bekannt zu geben, die den Erwerb von 10 % der Aktienanteile an SDK:meta vorsieht. SDK:meta ist ein privates, auf die Web3-Blockchain spezialisiertes Technologieunternehmen, das den Masseneinsatz von benutzerzentrierten Plattformen und den mobilen Konsum von dezentralen Finanzprodukten und ähnlichen Angeboten forciert (die "Übernahme").

Vereinbarungsgemäß überträgt DeFi Technologies nach Abschluss der Übernahme 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf SDK und erhält im Gegenzug 10 % der Wertpapieranteile an SDK:meta. In Verbindung mit der Übernahme sind keine Provisionen (Finders' Fees) zu entrichten. Weitere Informationen in Zusammenhang mit der Übernahme wird das Unternehmen in den nachfolgenden Pressemeldungen bekannt geben.

Neben der Übernahme haben SDK:meta und DeFi Technologies außerdem die Absicht, eine Partnerschaft zu gründen, um das dezentrale Finanzsystem von DeFi Technologies auf den SDK:meta-Plattformen vorzuinstallieren.

Der Abschluss der Übernahmetransaktion hängt vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab. Dazu zählen uneingeschränkt auch die Zustimmung der Aktionäre oder Wertpapierinhaber sowie der Boards von SDK und des Unternehmens, soweit erforderlich, der Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung und die Erfüllung aller in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen (sofern nicht schriftlich darauf verzichtet wird).

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

mailto:Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

mailto:ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Akquisition; die Bedingungen dieser Transaktion; das Geschäft von SDK:meta und die Produkte; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies; und die Vorzüge oder potentiellen Renditen von solchen Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden" bzw. "eintreffen können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58846Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58846&tr=1



