DJ Navistar trotz Teilemangels zurück in Gewinnzone

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Navistar International ist mit erhöhter Produktion im zweiten Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. In den drei Monaten per Ende April verdiente der US-Truckhersteller, der bald Teil von Traton sein wird, netto 163 Millionen Dollar oder 1,63 Dollar je Aktie verglichen mit einem Fehlbetrag von 38 Millionen Dollar oder 38 Cent je Aktie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz kletterte auf 2,16 Milliarden von 1,93 Milliarden Dollar.

Die Fertigung war in allen Werken gesteigert worden, wegen mangelnder Versorgung mit Bauteilen jedoch nicht so deutlich wie erwartet.

"Robustes Wirtschaftswachstum heizt die Kundennachfrage an, und unser Team arbeitet hart daran, die Herausforderungen in der Lieferkette zu meistern, um ihre Transportbedürfnisse bestmöglich zu unterstützen", sagte CEO Persio Lisboa.

Navistar erklärte, der bevorstehende Zusammenschluss mit der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton laufe nach Plan und solle zur Mitte des Jahres abgeschlossen werden.

