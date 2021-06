In der abgelaufenen Handelswoche wurde nach einem Umkehrsignal in der Sixt-Aktie auf eine bevorstehende Konsolidierung hingewiesen, diese reichte zeitweise sogar unter die Höchststände aus 2018 von 119,70 Euro abwärts. Noch aber lassen sich keine Trendwendemuster und eine Wiederaufnahme der vorausgegangenen Rallye erkennen, hier sollte noch etwas mehr Geduld an den Tag gelegt werden. An der Long-Strategie über das Faktor Zertifikat Long auf Sixt WKN MA6LCU und den potenziellen Trendwendemarken ändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...