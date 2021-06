Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.06.2021 / 14:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ZPG S.àr.l.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Daniel Nachname(n): Grieder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HUGO BOSS AG

b) LEI

529900LFVU534EBRXD13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1PHFF7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 46,68 EUR 24740,4 EUR 46,71 EUR 17749,8 EUR 46,72 EUR 15417,6 EUR 46,73 EUR 50608,59 EUR 46,74 EUR 12806,76 EUR 46,75 EUR 12248,5 EUR 46,79 EUR 12258,98 EUR 46,8 EUR 16473,6 EUR 46,81 EUR 12966,37 EUR 46,82 EUR 37877,38 EUR 46,83 EUR 26271,63 EUR 46,84 EUR 36769,4 EUR 46,85 EUR 49333,05 EUR 46,86 EUR 56747,46 EUR 46,87 EUR 61680,92 EUR 46,88 EUR 72757,76 EUR 46,89 EUR 39293,82 EUR 46,9 EUR 110543,3 EUR 46,91 EUR 67503,49 EUR 46,92 EUR 79951,68 EUR 46,93 EUR 71521,32 EUR 46,94 EUR 27929,3 EUR 46,95 EUR 36714,9 EUR 46,96 EUR 38695,04 EUR 46,97 EUR 23531,97 EUR 46,98 EUR 52805,52 EUR 46,99 EUR 92288,36 EUR 47 EUR 21526 EUR 47,01 EUR 37702,02 EUR 47,02 EUR 51910,08 EUR 47,03 EUR 12274,83 EUR 47,04 EUR 25919,04 EUR 47,06 EUR 12282,66 EUR 47,08 EUR 26035,24 EUR 47,09 EUR 23497,91 EUR 47,1 EUR 59864,1 EUR 47,11 EUR 46214,91 EUR 47,12 EUR 17293,04 EUR 47,13 EUR 25921,5 EUR 47,14 EUR 35543,56 EUR 47,15 EUR 10184,4 EUR 47,16 EUR 12638,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 46,93 EUR 1576295,07 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-06-01; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: DXE EU MIC: CEUX

