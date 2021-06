DGAP-News: Munich Convent AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Munich Convent AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.07.2021 in Katharinengasse 24, Nürnberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



08.06.2021 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Munich Convent AG Nürnberg Aktionärs-Hauptversammlung am 6. Juli 2021 um 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen Katharinengasse 24, 90403 Nürnberg

Tagesordnungspunkte 1) Feststellung des Jahresabschlusses 2019 2) Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat Munich Convent AG

