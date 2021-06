Delaware (www.anleihencheck.de) - Relativ hoher Zinskupon, eine attraktive Rendite und eine vergleichsweise geringe Duration - nach Meinung von Lazard Asset Management bieten Hybridanleihen eine Alternative im derzeit schwierigen Marktumfeld, so die Experten von Lazard Asset Management."Die gestiegenen Inflationserwartungen haben die Zinskurven in Europa etwas nach oben verschoben", würden Desiree Sauer und Ulrich Teutsch von Lazard Asset Management in einer aktuellen Einschätzung schreiben. "Ein großer Teil der europäischen Rentenanlagen ist aber weiterhin unattraktiv." In dieser Marktlage hätten viele Anleger ihre High-Yield-Quote aufgestockt, diese Assetklasse sei jedoch sehr teuer und außerdem sehr risikobehaftet. ...

