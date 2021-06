Zürich (awp/sda) - "20 minutes" ist am Dienstag erstmals mit dem Video-News-Format "20 minutes NOW!" auf Sendung gegangen. Damit wurde das in der Deutschschweiz bereits im November eingeführte Format auf die Romandie ausgedehnt."20 minutes NOW!" sei das Herzstück der Anfang Jahr angekündigten publizistischen Offensive, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...