Nach Elon Musk hat sich auch die chinesische Regierung auf Kryptowährungen eingeschossen. Das bleibt nicht ohne Folgen.Unabhängig, dezentral, frei - das war Satoshi Nakamotos Vision, als er den Bitcoin erfunden hat. Doch aktuell wird er - so scheint es zumindest - immer mehr zum Spielball Einzelner. Elon Musk hat die Kurse von Bitcoin und Dogecoin mit seinen Tweets in den vergangenen Monaten quasi nach Belieben bewegt. Besonders deutlich wurde das nach dem überraschenden Sinneswandel in puncto Bitcoin-Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...