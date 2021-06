München (ots) - TLC konnte mit DER Talkmasterin des Deutschen Fernsehens eine prominente Gastgeberin für seine beliebte True-Crime Programmierung gewinnen. Arabella Kiesbauer wird ab Herbst 2021 gleich zwei Formate moderieren und ist gleichzeitg Namensgeberin beider Sendungen. Die neue Queen of Crime wird dem Genre mit "Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier" und "Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht" künftig ihre ganz eigene Note verleihen.Seit Ende der achtziger Jahre ist Arabella Kiesbauer eine feste Größe im deutschen TV-Geschäft. Einem bundesweiten Publikum wurde sie durch ihre Talkshow "Arabella" bekannt, mit der sie das Genre über zehn Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. In den Folgejahren hat sie einen Latenight-Talk im deutschen Privatfersehen sowie mehrfach den Wiener Opernball und diverse internationale TV-Events moderiert. In Österreich steht sie für die Erfolgsformate "Bauer sucht Frau" und "The Masked Singer Austria" vor der Kamera. Neben Preisen der Medienbranche wie dem Bayrischen Fernsehpreis, der goldenen Romy und dem goldenen Kabel, wurde Arabella Kiesbauer 2013 das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich als Kulturvermittlern für ihr langjähriges Engagement in Sachen Integration verliehen.Ab Herbst 2021 wird Arabella als neues Gesicht des beliebten True-Crime Genres auf TLC zu sehen sein. "Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier" wird sich wahren Kriminalfällen widmen, die viral gegangen sind. Die Serie zeigt dabei nicht nur Originalaufnahmen der Verbrechen, sondern erörtert die dramatischen Geschichten hinter den schockierenden Geschehnissen. "Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht" befasst sich dagegen mit den teils haarsträubenden Vorkomnissen in amerikanischen Gerichtssälen. Neben Videomaterial der Verhandlungen kommen Verteidiger, Zeugen und Angehörige zu Wort, die ein Bild der manchmal extrem chaotischen Szenen nachzeichnen, die sich vor der Judikative zugetragen haben. In beiden Sendungen ist Arabella Kiesbauer das verknüpfende Element zwischen Zeugenberichten und Originalaufnahmen und ordnet die Geschehnisse in einen angemessenen Rahmen ein."Wir freuen uns sehr, dass wir Arabella als neues Gesicht für unsere True-Crime Programmierung auf TLC in Deutschland gewinnen konnten. Sie ist eines der etabliertesten und bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft und wird das von unserem Publikum sehr geliebte Crime-Genre extrem bereichern. Mit ihrer besonderen Ausstrahlung und ihrer außergewöhnlich starken Präsenz schafft sie es, die Serie für unsere Zuschauer noch spannender zu gestalten." so Tatiana Lagewaard, VP Programming & Content.Arabella Kiesbauer: "Ich habe mich schon immer gerne mit Menschen und ihren unterschiedlichen Facetten beschäftigt. Das Thema True-Crime finde ich besonders spannend: Motive und die menschlichen Geschichten dahinter zu ergründen ist unheimlich packend! Als ich erfahren habe, dass beide Serien dazu noch mit Originalaufnahmen und den Stimmen von Angehörigen und Experten arbeiten wusste ich, das wird meine Sendung!"Produziert wird "Arabellas Crime Time" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Claudia Smykalla, Executive Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Regiepapst Medienproduktion GmbH für das Format verantwortlich."Arabellas Crime Time" ab Herbst 2021 exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf TLC.Pressekontakt:Pressekontakt TLC:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-111Olivia_Dittmar@discovery.compresse.discovery.deOriginal-Content von: TLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112755/4936159