Stahlhändler Klöckner & Co rechnet dank Stahlpreisanstieg mit mehr Ergebnis

DUISBURG - Dem Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) spielen die steigenden Stahlpreise in die Karten. Weil die Preise in Europa und den USA weiter deutlich gestiegen sind, rechnet das im SDax notierte Unternehmen im laufenden zweiten Quartal mit deutlich mehr operativem Gewinn, wie es am Dienstag in Duisburg mitteilte. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im zweiten Quartal zwischen 260 und 290 Millionen Euro betragen statt wie bisher veranschlagt zwischen 130 und 160 Millionen. Die Aktie von KlöCo zog auf die Nachricht hin deutlich an. Die Zahlen für das zweite Quartal legt das Unternehmen am 10. August vor.

VW-Truckzukauf Navistar kehrt in schwarze Zahlen zurück

LISLE - Der vor der Übernahme durch Volkswagen stehende US-Truckhersteller Navistar ist im abgelaufenen Geschäftsquartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende April ein Überschuss von 163 Millionen US-Dollar (134 Mio Euro), nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Nettoverlust von 38 Millionen Dollar angefallen war, wie Navistar am Dienstag in Lisle (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hatte ein hoher Fehlbetrag zu Buche gestanden.

British American Tobacco erhöht Umsatzprognose - Treiber Zigarettenalternativen

LONDON - Wegen einer stärkeren Kundennachfrage nach Zigarettenalternativen hat der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben geschraubt. Der Vorstand sehe mittlerweile mindestens ein Plus von fünf Prozent bei konstanten Wechselkursen, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Zuvor war BAT von einem Erlösplus zwischen drei bis fünf Prozent ausgegangen.

IPO/ROUNDUP: Online-Modehändler About You will für Aktien 21 bis 26 Euro haben

HAMBURG - Der Online-Modehändler About You hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21 bis 26 Euro je Anteilsschein festgelegt. Bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollten voraussichtlich 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Darin ist eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten. Sofern diese sogenannte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, liege das Angebot insgesamt zwischen 776 und 941 Millionen Euro. Zu den bestehenden Aktionären gehört auch der Hamburger Versandhandelsriese Otto.

Daimler-Chef Källenius zuversichtlich auch für kommendes Jahr

STUTTGART - Daimler-Chef Ola Källenius zeigt sich nach dem verheißungsvollen Jahresstart optimistisch bis mindestens ins kommende Jahr. "Ich denke, 2022 könnte sogar noch stärker werden als 2021, aber Voraussagen sind immer schwierig", sagte der Manager dem Branchenmagazin "Automotive News Europe" (Dienstag/online). Während es viele unbekannte externe Faktoren gebe, werde die Fahrzeugnachfrage wahrscheinlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres anziehen. Dieser Trend dürfte sich ins kommende Jahr hinein fortsetzen. Källenius verwies auf den erhofften Schwung für den Autobauer durch neue Pkw-Modelle.

ROUNDUP: US-Behörde lässt umstrittenes Biogen-Alzheimer-Medikament zu

SILVER SPRING - Trotz umstrittener Wirksamkeit hat die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen. Der Wirkstoff Aducanumab sei die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen worden sei, teilte die FDA am Montag mit. Das vom US-Pharmakonzern Biogen entwickelte Medikament soll Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den Abbau der Geisteskraft stoppen. Es ist damit auch der erste in den USA zugelassene Wirkstoff, der dem Fortschritt der Krankheit und nicht nur Symptomen entgegenwirken soll.



Weitere Meldungen



-Chef der österreichischen Staatsholding geht nach Kritik -VW-Kunden-Einstellungen zwischen Autos übertragbar - Updates kommen -ROUNDUP 2/Datenschutz und KI: Apple verschärft Wettbewerb mit Facebook & Co. -ROUNDUP 2: RTL holt Pinar Atalay von den ARD-'Tagesthemen' -Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sieht komplexe Übernahmen kritisch -Top-Manager Guillen verlässt Tesla nach über zehn Jahren -BVB will so viele Spieler wie möglich gegen Coronavirus impfen lassen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /fba



GB0002875804, DE0007100000, US09062X1037, US63934E1082, DE0007664039, DE0009653386, DE000KC01000