Der DAX kann auch am heutigen Dienstag weiter ansteigen und verläuft aktuell bei 15.711 Punkten mit einem Aufschlag von 0,22%. Damit geht es im DAX in kleinen Schritten weiter aufwärts. An der Lage hat sich wenig geändert. Der DAX tendiert auf hohem Niveau seitwärts bis leicht ansteigend. Solange der DAX über dem 10er-EMA bei aktuell 15.580 Punkten notiert, sind weiter steigende Notierungen wahrscheinlich, wobei Abwärtskorrekturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...