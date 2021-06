BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD investiert verstärkt in Elektromobilität und brachte zuletzt neben Plug-ins auch zunehmend reine Elektroautos auf den Markt, was sich nun auszuzahlen scheint. Die BYD Company Ltd., die vom US-Investor und Multi-Milliardär Warren Buffett und...

Den vollständigen Artikel lesen ...