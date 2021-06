Baden-Baden (ots) - Die neue Saison "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross startet planmäßig am 13. Juni 2021 in den Sommer. In insgesamt zwölf Live-Sendungen aus dem Europa-Park in Rust werden wieder jede Menge Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars auftreten. Den Saisonabschluss bildet ein "Best of" am 3. Oktober. Damit präsentiert Gastgeber Stefan Mross bereits im 17. Jahr den "Sonntagvormittag mit Herz". Mit Musik und guter Laune wollen der beliebte Moderator und Musiker und sein Team die Zuschauer sonntags ab 10 Uhr wieder gut unterhalten.Live-Ereignis aus dem Europa-Park mit Stefan Mross und GästenIn der ersten Folge am 13. Juni ab 10 Uhr begrüßt Gastgeber Stefan Mross viele musikalische Gäste: u. a. Andy Borg, Zillertaler Haderlumpen, Anna Carina Woitschack, Joey Heindle, Die Nockis, Jürgen Drews und Patrick Lindner. Die "Sommerhitparade" geht mit zwei neuen Bewerber*innen an den Start. Sie werden von Pauline, der Vorjahressiegerin der Sommerhitparade mit ihrem Siegerlied "Sommer in Marseille" begrüßt. Am "Roten Mikrofon" stellt Stefan Mross die neunjährige Kayra Kuzu aus Dingolfing mit dem Titel "Über sieben Brücken musst Du gehen" vor.Alt-Bewährtes und Neues auf der BühneAnita und Alexandra Hofmann präsentieren ihren Hit "Sonnenkinder". Die Geschwister werden dieses Jahr für "Immer wieder sonntags" mit einem Camper auf Deutschlandreise gehen und in den Sendungen die schönsten Regionen, idyllische Orte, geheime Ecken und echte Urgesteine vorstellen. Neu im Bühnenbild steht eine Küche, in der Künstler*innen ihre Lieblingsgerichte kochen. In der ersten Folge wird Francine Jordi die Kochlöffel schwingen - und Bäckermeister Florian Lutz wird bei seinem Rekordversuch in der Europapark-Arena auf einem Laufband Brezeln schlingen.Dreizehn Sendungen mit zwölf Live-Ausgaben"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung hat Anne Moosmayer. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus dem Europa-Park in Rust."Immer wieder sonntags", ab 13. Juni 2021, sonntags, 10 Uhr im Ersten.Weitere Termine:20. Juni 2021, 27. Juni 2021, 4. Juli 2021, 11. Juli 2021, 18. Juli 2021, 1. August 2021, 15. August 2021, 22. August 2021, 5. September 2021, 12. September 2021, 19. September 2021, Best of: 13. Oktober 2021Aufzeichnungen mit Publikum"Immer wieder sonntags" kann wieder mit Publikum stattfinden. Aufgrund des aktuellen Hygienekonzepts ist leider nur eine begrenzte Ticketanzahl verfügbar. Tickets unter: 07822 77-6697 oder tickets.mackinternational.deAuch für Journalist*innen und Pressefotografen steht ein begrenzter Pool an Akkreditierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Akkreditierungen sind nur für Einzelsendungen möglich, jeweils dienstags ab 14 Uhr für den entsprechenden Termin am folgenden Sonntag. Presseakkreditierungen unter: presse@europapark.deFotos aus den einzelnen Folgen bieten wir jeden Sonntag nach der Sendung ab ca. 16:00 Uhr über die ARD/ZDF-Box unter diesem Link an:https://share.ard-zdf-box.de/s/mF9a98tJSbX8nWYWeitere Informationen unter: http://swr.li/immer-wieder-sonntags-startetFotos unter: www.ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4936274