Werden wir alle nach diesem Sommer sagen, "oh wer hat denn an dem Preis gedreht"? Die US-Inflation steigt bereits, doch der Fed-Chef Powell will an den niedrigen Zinsen festhalten, seine Vorgängerin und jetzige US-Finanzministerin Yellen wünscht sich allerdings eine Normalisierung des Zinsniveaus.

Den vollständigen Artikel lesen ...