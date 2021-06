Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim SDAX gegenwärtig in etwa die Waage. Das Börsenbarometer sinkt nur minimal um 0,13 Prozent. Bären und Bullen halten sich aktuell am Aktienmarkt die Waage. Der SDAX verlor minimal um 0,13 Prozent an Wert. Der Index notiert bei 16.322 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...