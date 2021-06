Der NZD/USD büßte in der amerikanischen Sitzung weiter an Wert ein - Der US Dollar Index pendelt weiterhin über 90,00 - Der Fokus verlagert sich auf Daten aus Neuseeland - Der NZD/USD geriet in den frühen Handelsstunden des US-Handels erneut unter Abwärtsdruck und erreichte ein Tagestief von 0,7188. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...