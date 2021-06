Der Chefvolkswirt der Bank of England, Andy Haldane, stellte am Dienstag fest, dass die Unsicherheiten bezüglich des Arbeitsmarktes "ziemlich akut" bleiben, wie Reuters berichtet. "Wir haben immer noch mehr als 3 Millionen Arbeiter auf Freistellung in ganz Großbritannien und das bedeutet, dass die Unsicherheiten über den zukünftigen Arbeitsmarkt weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...