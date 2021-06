Sixt - Der Pullback zum EMA-50 bietet sich als Einstiegschance in die Aktie des Mobilitätsdienstleisters an!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick: Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet SIXT ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Aktie wurde mit dem Corona-Ersteinschlag stark abgestraft. Reisebeschränkungen und Lockdowns hatten 2020 den Umsatz einbrechen lassen.

Meinung: Ein zentraler Wachstumstreiber für SIXT bleibt der US-Markt. SIXT hat die Krise genutzt, um strategisch wichtige Akquisitionen vorzunehmen, sich personell zu verstärken, neue strategische Partnerschaften zu schließen und vor allem seine internationale Marktposition auszubauen. In vielen Ferienregionen droht eine Knappheit an Mietwagen, denn vor allem die kleinen und regionalen Autovermieter wagten im Zuge der Pandemie keine Neuinvestitionen in die Flotte. Dies führt zu Preissteigerungen, welche SIXT hohe Gewinne einfahren lassen sollte. Die Aktie macht immer wieder Pullbacks zum EMA-50. Aktuell sehen wir abermals einen solchen Rücksetzer, der uns eine Long-Chance bietet.

Setup: Bei einem Breakout über 121.40 EUR könnte sich die Eröffnung einer Long-Position lohnen. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter dem letzten Tief, unter dem EMA-50 absichern.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Sixt ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SIX2





