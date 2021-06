Peking (ots/PRNewswire) - Das China Global Television Network (CGTN) veröffentlicht am Montag den offiziellen Song und das Musikvideo für The Media Challengers, eine globale Kampagne, mit der Nachwuchsmoderatoren, Reporter und Influencer ins Rampenlicht gerückt werden sollen.Der vierminütige Song mit dem Titel "The Media Challengers" präsentiert die CGTN-Moderatoren Ji Xiaojun, Tian Wei, Wang Guan, Eva May, Kui Yingchun und Zhou Heyang.Vier Vlogger und Influencer mit riesigen Fangemeinden auf der ganzen Welt haben sich ebenfalls der CGTN-Crew angeschlossen, um den Song zu performen: Shaun Gibson aus Großbritannien, Anzelika Smirnova aus Lettland, Ju Ju aus der südwestchinesischen Provinz Sichuan und Malik Naibi aus Peking.Die unbeschwerte und fröhliche Melodie verkörpert das Streben junger Menschen nach ihren Träumen und ermutigt Content-Ersteller aus der ganzen Welt, sich dem vielfältigen und internationalen Team von CGTN anzuschließen.Die Anmeldung zur Talentkampagne The Media Challengers läuft noch bis Ende Juni 2021. Dann wird die Aufstellung der Mentoren und der ausgewählten Teilnehmer veröffentlicht. Bevor die Kampagne im September 2021 zu Ende geht, wird das CGTN den Auswahlprozess durch Online-Videos und Reality-Shows präsentieren, die sowohl in Remote- als auch in Präsenz-Veranstaltungen abgehalten werden.Die in die engere Wahl gekommenen Teilnehmer kommen in den weltweiten Kandidatenpool des CGTN und nehmen an Schulungen teil. Die besten Teilnehmer erhalten Angebote, in Vollzeit oder Teilzeit am Hauptsitz des CGTN in Peking oder in den internationalen Büros in Washington D.C., London und Nairobi tätig zu sein, und werden zwischen 2021 und 2022 auch dazu eingeladen, an den Sonderprogrammen des CGTN teilzunehmen.https://news.cgtn.com/news/2021-06-07/CGTN-launches-Media-Challengers-theme-song--10TDv9m5nlS/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=dCPavz2iLX4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528094/CGTN_anchors.jpgPressekontakt:Jiang Simin+86-188-2655-3286cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073867/100872263