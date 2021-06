Erstes CSP-Kraftwerk in Lateinamerika liefert 100% erneuerbare Energie rund um die Uhr

Kraftwerk zur Versorgung des nationalen chilenischen Stromnetzes mit flexibler, zuverlässiger und sicherer Energie

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor und einer der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren, gab heute die Einweihung des Solarkomplexes Cerro Dominador nach erfolgreicher Synchronisation mit dem chilenischen Stromnetz bekannt. Cerro Dominador befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Fonds, die von EIG verwaltet werden.

Das Kraftwerk befindet sich im Herzen der chilenischen Atacama-Wüste, einem der besten Standorte der Welt für die Solarstromerzeugung, und besteht aus einer 110-MW-CSP-Anlage und einer angrenzenden 100-MW-Photovoltaikanlage ("PV"), die seit 2017 in Betrieb ist. Die CSP-Anlage arbeitet mit einer hochmodernen Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um geschmolzenes Salz zu erhitzen, das dann in großen Tanks gelagert und zur Stromerzeugung durch eine Dampfturbine verwendet wird. Diese Technologie bietet eine Energiespeicherung von bis zu 17,5 Stunden und ermöglicht so die Produktion von 100 erneuerbarer Energie rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das Kraftwerk kann etwa 640.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ausgleichen und genug Energie erzeugen, um etwa 380.000 Haushalte zu versorgen.

R. Blair Thomas, Chairman CEO von EIG, dazu: "Wir sind stolz darauf, dieses bahnbrechende Projekt zu unterstützen, das das chilenische Stromnetz mit flexibler, sicherer und zuverlässiger erneuerbarer Energie versorgt und einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Chile leistet. Das Projekt steht in vollem Einklang mit unseren ESG-Zielen und -Prioritäten und trägt dazu bei, durch die Erzeugung von sauberer, zuverlässiger und kostengünstiger Energie den Grundstein für eine kohlenstoffarme Zukunft zu legen. Wir werden weiterhin in zukünftige CSP-Projekte in Chile und anderen Teilen der Welt investieren."

Für die Einweihung des Solarkraftwerks veranstaltete Cerro Dominador eine Feier in dem Kraftwerk, an der der chilenische Präsident Sebastián Piñera, der chilenische Minister für Energie und Bergbau, Juan Carlos Jobet, die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt sowie weitere führende Regierungsvertreter teilnahmen. Herr Thomas und Fernando Gonzalez, der CEO von Cerro Dominador, nahmen ebenfalls teil.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2021). EIG ist spezialisiert auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis. In seiner 39-jährigen Geschichte hat EIG über 370 Projekte bzw. Unternehmen in 37 Ländern auf sechs Kontinenten mit mehr als 37 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., mit Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über Cerro Dominador

Cerro Dominador ist Eigentümer des Cerro Dominador Solarkraftwerks mit 210 MW Leistung, das eine 100-MW-Photovoltaikanlage und die erste solarthermische Anlage in Lateinamerika mit 110 MW Leistung und 17,5 Stunden thermischer Speicherung kombiniert. Das Unternehmen, das sich im Besitz von Fonds befindet, die von EIG verwaltet werden, beabsichtigt, durch die Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien zur Transformation der Energiematrix beizutragen. Mit Innovation schafft Cerro Dominador erneuerbare Energieprojekte, die flexibel, überschaubar und nachhaltig sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210608006068/de/

Contacts:

Medien:

EIG

Sard Verbinnen Co.

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

Cerro Dominador

María José López

mjlopez@cerrodominador.com

Corporate Affairs Director

Cerro Dominador