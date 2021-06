Mit Wachstumsprognosen von über 100 im Jahresvergleich im Nahen Osten ermöglicht diese Partnerschaft Incorta, die spezifischen Datenanalyse- und Business-Intelligence-Anforderungen im Nahen Osten, in Nordafrika, in der Türkei und in Osteuropa zu erfüllen

Incorta, die Direct Data Platform, hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit MDSap bekannt gegeben, um die Markteinführung im Nahen Osten, in der Türkei und in Osteuropa zu erweitern und den wachsenden Bedarf in der Region an moderner Analytik und Business Intelligence zu decken. MDSap ist eine Zwischen-Holdinggesellschaft der Midis Group, eines weltweit führenden Anbieters von Umverteilungs- und Wiederverkaufsleistungen. Die Partnerschaft wird den 400 globalen Unternehmenskunden von MDSap eine schnelle und skalierbare Datenanalyselösung bieten und die Direct Data Platform von Incorta in Schlüsselregionen wie den Nahen Osten, Nordafrika, die Türkei und Osteuropa bringen.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem rapiden Anstieg des Bedarfs an fortschrittlicher Technologie, und die Präsenz von Incorta im Nahen Osten wird in diesem Jahr voraussichtlich um mehr als 100 wachsen in einem Markt, der im Jahr 2020 auf 11 Milliarden USD geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich 28 Milliarden USD erreichen wird. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, veraltete Legacy-Lösungen zu ersetzen und neuen und bestehenden Kunden moderne Datenanalysen in beispielloser Geschwindigkeit und Größenordnung zur Verfügung zu stellen.

"Wir freuen uns sehr, mit Incorta zusammenzuarbeiten, um unseren Unternehmenskunden ihre hochmoderne Datenanalyselösung zur Verfügung zu stellen", sagte Tony Achkar, Group Managing Director von MDSap. "Da der Nahe Osten, die Türkei und Osteuropa weiterhin eine rasante Digitalisierung erfahren, benötigen unsere Kunden in diesen Regionen eine moderne Lösung, um mit dem heutigen Geschäftstempo Schritt zu halten. Incorta ermöglicht es ihnen, ihre Daten in einer Geschwindigkeit und Größenordnung zu analysieren, die sie noch nie zuvor gesehen haben."

Als Goldpartner von SAP nutzt MDSap SAP-Technologie und andere Lösungsanbieter, um Unternehmen zu einem reibungslosen und effizienten Betrieb zu verhelfen. Intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsbetriebs, da MDSap-Kunden die Fähigkeit benötigen, ihre Daten schnell zu analysieren, aufzunehmen und dann darauf zu reagieren, um entscheidende Erkenntnisse über ihr Geschäft zu gewinnen. Die Direct Data Platform von Incorta wird es Benutzern ermöglichen, riesige Datenmengen blitzschnell zu analysieren und so den vollen Wert ihrer Daten abzurufen.

"Der Nahe Osten bietet spannende Möglichkeiten für die digitale Transformation und das Wachstum, insbesondere im Datenanalysemarkt", sagte Scott Jones, CEO von Incorta. "Wir sind stolz darauf, mit MDSap zusammenzuarbeiten, um mehr Unternehmen in der Region mit Tools zur optimalen Nutzung ihrer Geschäftsdaten zu Innovationen und Erfolg zu verhelfen."

Die Integration von Incorta und MDSap ist jetzt verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.incorta.com/partners/mdsap.

Über Incorta

Incorta ist die einzige einheitliche Datenanalyseplattform, die auf Direct Data Mapping basiert. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um Unternehmen zu helfen, der zunehmenden Geschwindigkeit, dem Volumen und der Komplexität moderner Unternehmensdaten einen Schritt voraus zu sein, und sie bietet unübertroffene Geschwindigkeit und Transparenz. Incorta basiert auf offenen Standards und lässt sich in cloudfreundliche Tools und Plattformen integrieren, sodass es einfach ist, Daten in der Cloud zu konsolidieren und aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Indem jede Datenquelle kontinuierlich für Analysen zur Verfügung gestellt wird, hilft die Plattform Führungskräften, Geschäftsteams und Datenwissenschaftlern, präzisere, zeitnahe und transparentere Entscheidungen mit schnellerem Zugriff auf umfangreichere Datensätze zu treffen. Mit Unterstützung von GV (ehemals Google Ventures), Kleiner Perkins, M12 (ehemals Microsoft Ventures), Telstra Ventures und Sorenson Capital betreibt Incorta Analysen für einige der wertvollsten Marken der Welt, darunter Broadcom, Credit Suisse und Shutterfly. Mehr erfahren und es selbst ausprobieren können Sie unter www.incorta.com.

Über MDSap

MDSap, ein Goldpartner von SAP und Experte für SAP-Banking-Lösungen, verfügt über mehr als 25 Jahre umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Verwaltung, Integration, Analyse und Mobilisierung geschäftskritischer Daten im gesamten Unternehmen. Das Unternehmen verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung schlüsselfertiger IT-Lösungen im Nahen Osten, in der Türkei und in Mittel-/Osteuropa für über 400 Unternehmenskunden und Regierungsstellen. MDSap ist Teil der Midis Group und Mitglied von EPM International und betreibt derzeit 10 Niederlassungen im Nahen Osten, in der Türkei und in Mittel-/Osteuropa.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mdsaptech.com/en/.

Über die Midis Group

Mit mehr als 5000 Fachleuten, welche die 100 weltweit führenden IT-Anbieter repräsentieren, und einer soliden 50-jährigen Erfolgsbilanz in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit ist die Midis Group eine internationale Organisation von über 170 Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Gruppe ist bekannt für ihr fortschrittliches Angebot an Managed Services und Beratungsdiensten im IT-Bereich, Systemintegration, Cloud- und Rechenzentrumskapazitäten und -infrastruktur, Software- und Hardwarelösungen sowie Technologieverteilung und Einzelhandel. Sie wurde 2006 als eine der ursprünglichen 100 Global Growth Companies des Weltwirtschaftsforums aufgeführt. Die Gruppe konzentriert sich darauf, Anbietern, Partnern und Kunden in allen Zielgebieten, die sie bedient, die besten Dienstleistungen mit Integrität zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.midisgroup.com.

