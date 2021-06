Die windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201) konnte selbst in Pandemiezeiten keine wesentlichen Umsatzsteigerungen verzeichnen. Und auch die Fokussierung auf den chinesischen Markt trägt langsamer Früchte als erhofft. Und doch mausert sich die Aktie jetzt seit zwei Tagen zum Kurswunder. So verschob man noch Anfang des Jahres den geplanten Break Even auf 2022, speist die Aktionäre mit geringen Wachstumsraten ab. Während im Online Segment eigentlich nur Umsatzsteigerungen von 30,40, 100 oder sogar mehr Prozent im letzten Jahr gemeldet worden sind, sieht das bei windeln.de anders aus. Hier war eher Rückfahren, ...

