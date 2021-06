DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

DIGITALER IMPFPASS - Der deutschlandweite Einsatz des digitalen Impfnachweises steht kurz bevor. Noch in dieser Woche, voraussichtlich am Mittwoch, will der zuständige IT-Konzern IBM die technische Infrastruktur freischalten. Das geht aus einem Brief von Gottfried Ludewig, Digitalchef im Bundesgesundheitsministerium, an seine Länderkollegen hervor. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe seine Freigabe erteilt, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz zudem eine positive Stellungnahme abgegeben, heißt es in dem Dokument, das Handelsblatt Inside vorliegt. (Handelsblatt)

INSOLVENZEN - Die Bilanzen deutscher Unternehmen zeigen sich robust. Zwar brachen im Corona-Jahr 2020 die Gewinne ein - in dem von der Krise stark betroffenen verarbeitenden Gewerbe um durchschnittlich 65 Prozent. Doch bei der großen Mehrheit der Firmen ist weder das Eigenkapital bedroht noch die Liquidität gefährdet. Das belegen dem Handelsblatt anonymisiert vorliegende Berechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) auf Basis von gut 7.000 Firmenbilanzen für 2020. Dabei geht es um Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 20 und 250 Millionen Euro. (Handelsblatt)

KURZARBEITERGELD - Die Bundesregierung verlängert den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld und die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge an die Arbeitgeber um weitere drei Monate bis Ende September. Das geht aus dem "Entwurf der dritten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung" hervor, die an diesem Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden soll und der Rheinischen Post vorliegt. (Rheinische Post)

BENZINPREISE - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die von der Regierung auf den Weg gebrachte CO2-Bepreisung zurückdrehen, sollten die Spritpreise stark anziehen. "Beschlossen ist ein schrittweiser Einstieg in höhere CO2-Preise, um Zeit für Innovationen zu haben", sagte Scheuer. "Nur: Wenn uns durch einen Rohöl-Boom kurzfristig die Preise an den Zapfsäulen weggaloppieren würden, braucht es eine CO2-Preis-Bremse. Sonst würgen wir die gute Konjunktur, die wir trotz Corona jetzt haben, ganz schnell wieder ab." (Neue Osnabrücker Zeitung)

RENTE - Angesichts steigender Rentenausgaben warnt der Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg vor stark steigenden Beitragssätzen für die Rentenversicherung. "Das Rentensystem steht vor dem Ruin", sagte Raffelhüschen. "Die Bundesregierung kann jetzt nur noch zwischen Pest und Cholera wählen: Entweder hebt sie die Beitragssätze für die Rentenkasse auf fast 28 Prozent an. Oder der Bundeszuschuss muss extrem wachsen." Dieser würde dann künftig nicht mehr nur ein Drittel des gesamten Haushaltes ausmachen, sondern fast die Hälfte. (Bild-Zeitung)

MEHRWERTSTEUER - Angesichts steigender Rentenausgaben warnt das Ifo-Institut in einer neuen Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung vor einem massiv höheren Finanzierungsbedarf für den Bundeshaushalt. Demnach führten Mehrausgaben für die Rentenpakete wie die "Rente mit 63" oder die Grund- und Mütterrenten dazu, dass der volle Mehrwertsteuersatz von heute 19 Prozent auf fast 27 Prozent im Jahr 2050 steigen müsste, würde man alle bereits heute absehbaren Mehrausgaben über die Mehrwertsteuer finanzieren wollen. Ohne die Rentenpakete der vergangenen Jahre müsste der Mehrwertsteuersatz bei etwa 25 Prozent liegen. (Bild-Zeitung)

GREENSILL - Die vom Kollaps der Greensill Bank betroffenen deutschen Kommunen können sich Hoffnungen auf eine Teilrückzahlung ihrer Einlagen machen. Der Insolvenzverwalter habe in seinem Bericht das Ziel formuliert, innerhalb der ersten fünf Jahre 2 Milliarden Euro als Insolvenzmasse zurückzuerlangen, sagte Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann nach einer Gläubigerversammlung in Bremen. 1 Milliarde Euro würde in diesem Szenario vorrangig an den gesetzlichen Entschädigungsfonds gehen, die zweite aber an den freiwilligen Fonds sowie die ungesicherten Gläubiger. (FAZ)

