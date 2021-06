Der DAX dürfte am Mittwoch wenig bewegt starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15.650 Punkte. Tags zuvor war der DAX fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15.732 Punkten herangelaufen, dann jedoch unter 15.700 Punkte zurück gerutscht.An der Wall Street traten Dow und S&P 500 letztlich nahezu auf der Stelle. Die Erholung an der Technologiebörse Nasdaq ging nur zu Handelsbeginn weiter, dann ging der Schwung aber schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...