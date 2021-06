Am morgigen Donnerstag stehen zwei wichtige Events auf der Agenda: die EZB-Sitzung sowie aktuelle US-Inflationsdaten. Für ein hohes Maß an Spannung wäre somit gesorgt.Am frühen Morgen meldete übrigens China Inflationszahlen für den Monat Mai. Während die Konsumentenpreise mit 1,3 Prozent p.a. etwas weniger stark als erwartet angestiegen sind, fiel das Plus bei den Produzentenpreisen mit 9,0 Prozent p.a. höher als erwartet aus und kletterte auf den höchsten Wert seit über 12 Jahren. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...