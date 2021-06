voestalpine hat Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt: Der Umsatz verringerte sich um 11,4 Prozent auf 11,3 Mrd. Euro. Beim EBIT gelang dem Konzern mit 115 Mio. Euro eine Rückkehr in den positiven Ergebnisbereich (Vorjahr: -89 Mio. Euro). Wie kommuniziert, verminderten im Geschäftsjahr 2020/21 (im Wesentlichen im 2. Quartal) Sonderabschreibungen in Höhe von 197 Mio. Euro das EBIT, die sich insbesondere auf die Gesellschaften voestalpine Texas und voestalpine Tubulars verteilten, wie das Unternehmen mitteilt. Beim Ergebnis nach Steuern konnte der voestalpine-Konzern mit 32 Mio. Euro (2019/20: -216 Mio. Euro) eine Verbesserung erreichen. Der Hauptversammlung am 7. Juli soll eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie (0,20 Euro im Vorjahr) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...