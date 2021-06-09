BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 230 (225) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 286 (284) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT GRENKE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 (66) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 170 (162) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 29,50 (29) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 48 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'ODDO BHF STARTET SCOUT24 MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 80 EUR UBS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 113 (103) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 160 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16,70 (16,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 93 (95) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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