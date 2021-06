Köln (ots) - Die Stars sind eingezogen und der ultimative Beziehungs-Härtetest geht mit acht neuen Paaren im Sommerhaus in Bocholt wieder los! In der 6. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" lernen die Zuschauer die Promis und ihre Lebenspartner beim gemeinsamen Zusammenleben von einer ganz anderen, persönlichen und echten Seite kennen. In humorvollen Spielen stellen sie ihre Teamfähigkeit und ihre Paarbeziehung auf die Probe: Wie gut kennen sie ihren Partner wirklich? Wie sehr vertrauen sie ihm? Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freundschaften. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb um Geld, Titel und echte Partnerschaften - demnächst bei RTL!Diese acht Promipaare sind in "Das Sommerhaus der Stars" eingezogen:Der Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33).Der selbst. Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25).Der "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31).Die Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und der Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33).Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53).Der Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz (63) und die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37).Die Reality-TV-Stars Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30).Der Partyschlagersänger Almklausi (52) und seine Frau Maritta (35).Rund um die Uhr werden die Stars von Kameras beobachtet. Durch das Zusammenleben im Sommerhaus und durch verschiedene Spiele, in denen die Paare ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gelingt ein ungeschminkter Einblick in das Verhalten der Promis untereinander. Wer ist harmoniebedürftig und wer konfliktfreudig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wen mag man weniger? Wer geht für den Sieg bis an die Grenzen? In einem humorvollen Wettbewerb spielen die Stars um den Titel "DAS Promipaar 2021". Dabei nominieren sich die Paare gegenseitig und Mehrheiten entscheiden, welche Paare den Wettbewerb verlassen müssen. Getreu dem Motto "im Urlaub lernt man sich richtig kennen" erleben die Paare fernab von ihrem Alltag bis zu drei Wochen miteinander. Dabei entsteht etwas, das jeder kennt: Beim Zusammenleben auf engstem Raum gehen einem selbst die besten Freunde nach kurzer Zeit mit ihren individuellen Gewohnheiten und Umgangsformen auf die Nerven. Wer zieht noch ein? Welches Paar fliegt zuerst? Wer gewinnt die 50.000 Euro und wird "DAS Promipaar 2021"?Alle Paare sind vorab auf Covid-19 getestet worden und mussten in Quarantäne.Fotos und weitere Infos finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Das-Sommerhaus-der-Stars-Kampf-der-Promipaare-00030/) im Media Hub der Mediengruppe RTL Deutschland.Hashtag: SommerhausInstagram: dassommerhausderstars.rtlPressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresseTelefon: +49 (0) 221 456 7 4246Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4936509