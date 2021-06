DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im April den zwölften Monat in Folge

Die deutschen Exporte sind im April gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Im Jahresvergleich ergaben sich wegen eines Basiseffekts sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen außerordentlich starke Zuwachsraten. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,3 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Exporte sind damit zwölf Monate lang in Serie gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 47,7 Prozent höher.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Mai um 0,2 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 12,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Chinas Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit knapp 13 Jahren

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Mai mit dem höchsten Tempo seit knapp 13 Jahren gestiegen. Der Erzeugerpreisindex legte um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im April war der Index um 6,8 Prozent gestiegen. Ein Grund waren die hohen Rohstoffpreise. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Anstieg um 8,6 Prozent gerechnet. Es war das stärkste Wachstum seit September 2008, als die Erzeugerpreise um 9,1 Prozent zulegten.

Union baut Vorsprung vor Grünen aus

Schon in der Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verbesserte sich der Wert der Unions-Parteien. Am Montag setzte sich dieser Trend fort, so dass die CDU/CSU im RTL/ntv-Trendbarometer ihren Vorsprung vor den Grünen auf fünf Prozentpunkte ausbauen kann. Die Union legt um zwei Prozentpunkte auf 27 Prozent zu, die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte und erreichen 22 Prozent. Für alle anderen Parteien ändert sich nichts.

EU will bei G7-Gipfel 250 Millionen Euro gegen Hunger in Afrika versprechen

Die EU will beim G7-Gipfel für dieses Jahr weitere 250 Millionen Euro zum Kampf gegen den Hunger in Afrika und weitere Länder zusagen. Eine entsprechende Ankündigung wolle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament machen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen. Ziel seien Länder mit akuten Nahrungsmittelengpässen, die durch die Corona-Krise noch verschärft wurden.

EU will Streit mit den USA über Stahlzölle bis Dezember gänzlich beilegen

Die EU will den Streit mit den USA um gegenseitige Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium rasch beilegen. Beide Seiten "verpflichten sich, darauf hinzuarbeiten, dass vor dem 1. Dezember 2021 alle Sonder- und Strafzölle aufgehoben werden", heißt es im Entwurf für eine gemeinsame Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der Text soll beim EU-USA-Gipfel am 15. Juni verabschiedet werden und könnte sich bis dahin noch ändern.

Blinken: Deutschland kooperiert mit USA wegen Bedenken gegen Nord Stream 2

Deutschland arbeitet nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken mit der Regierung in Washington zusammen, um mögliche negative Folgen im Zusammenhang mit der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu vermindern. "Die Deutschen sind jetzt an den Tisch gekommen, wir arbeiten aktiv mit ihnen zusammen", sagte Blinken bei einer Anhörung im Außenausschuss des Senats in Washington. Demnach könnte Berlin etwa garantieren, dass die Ukraine künftig keine Transitgebühren für Gas einbüßt.

Blinken: USA werden an "hunderten" Sanktionen gegen den Iran festhalten

Auch im Falle einer Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran werden die USA nach den Worten von Außenminister Antony Blinken an zahlreichen Sanktionen gegen Teheran festhalten. Er gehe davon aus, dass auch bei einer Rückkehr zu dem Abkommen "hunderte von Sanktionen in Kraft bleiben", sagte Blinken bei einer Anhörung im US-Senat. Das gelte auch für Sanktionen, die unter Ex-Präsident Donald Trump verhängt worden seien.

US-Staat klagt auf Einstufung Googles als Versorgungsunternehmen

Der US-Staat Ohio hat darauf geklagt, den Digitalkonzern Google als Versorgungsunternehmen einzustufen. Google sollte wegen der Bedeutung seiner Suchmaschine und anderer Dienste staatlicher Regulierung unterliegen, erklärte Generalstaatsanwalt Dave Yost in der Klageschrift. Das Unternehmen sei für viele Bürger mittlerweile ähnlich wichtig wie Stromanbieter oder die Eisenbahn.

US-Senat stimmt für milliardenschwere Investitionen in Forschung und Technologie

Der US-Senat hat ein riesiges Investitionsprogramm in den Bereichen Forschung und Technologie beschlossen. Die Senatoren stimmten parteiübergreifend für das Maßnahmenpaket im Umfang von 170 Milliarden Dollar, das die US-Wirtschaft im Wettbewerb mit China stärken soll. Es zielt unter anderem darauf ab, die Produktion von Halbleitern in den USA und die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

US-Senat bestätigt ersten Kandidaten Bidens als Bundesrichter

US-Präsident Joe Biden ist seinem Ziel, bei der Besetzung der US-Gerichte für mehr Vielfalt zu sorgen, einen ersten Schritt näher gekommen: Mit 66 zu 33 Stimmen bestätigte der US-Senat Bidens ersten Kandidaten, den Afroamerikaner Julien Neals, als Richter am Bezirksgericht von New Jersey. Für Neals stimmten auch 17 Republikaner.

Superreiche US-Prominente zahlen kaum Einkommenssteuer - Bericht

Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk und weitere superreiche US-Prominente haben einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Jahren kaum oder gar keine Einkommenssteuer gezahlt. Einige der reichsten US-Bürger zahlten "wenig Einkommenssteuer im Verhältnis zu ihrem massiven Reichtum - und in einigen Fällen gar keine", heißt es in einem Bericht der US-Investigativ-Plattform Propublica. Illegal seien die Steuervermeidungsstrategien aber nicht gewesen.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,7% (vorläufig: +1,6%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,9% (vorläufig: +1,8%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.