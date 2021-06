VW will in Neuwagen verstärkt modulare Software-Systeme einsetzen. Dabei sind manche Funktionen vorinstalliert, Zusatzdienste können dazu gebucht und gegen Gebühr freigeschaltet werden. Bei Volkswagen sollen Kunden in Autos der neuen Software-Generation ihren Account mit allen persönlichen Einstellungen auch zwischen verschiedenen Wagen übertragen können. So könnte etwa die Nutzung von Carsharing-Diensten stärker als bisher in die Breite kommen, hofft das Unternehmen. Für das Angebot Weshare stelle die VW-Kernmarke künftig weitere Modelle der elektrischen ID-Reihe bereit, ...

