09.06.2021 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 17:58 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Wolfgang Matejka, Matejka & Partner Asset Management GmbH. Thema: Die Aktienmärkte sind gut gelaufen und zwar für eine lange Zeit. Kann man da überhaupt noch nach günstigen Aktien fragen? Wolfgang Matejka: "Da treffen sich die alten Sprichwörter: Pain Trades, Trend is your friend und ...

