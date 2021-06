Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt befindet sich im Vorfeld der morgigen EZB-Ratssitzung in einer robusten Verfassung, so die Analysten der Helaba.Gut weggesteckt worden seien die Emissionen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Interesse für die 7-jährige Bundesanleihe habe sich mit einer Bid/Cover-Ratio von 1,2 allerdings in Grenzen gehalten. Für Aufmerksamkeit habe die Emission der neuen BTP Dezember 2031 via Syndikat im Umfang von 10 Mrd. EUR gesorgt. Die Ankündigung habe zu einer Spread-Ausweitung beigetragen. Letztlich sei die Auktion bei einem Orderbuch von über 65 Mrd. EUR problemlos verlaufen und das anfängliche Preisziel habe um 3 BP auf BTP +6 reingezogen werden können. Griechenland habe ebenfalls eine Aufstockung im 10-jährigen Bereich via Syndikat angekündigt, woraufhin es zu einer deutlichen Spread-Ausweitung gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen gekommen sei. ...

