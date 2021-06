Zürich (ots) - Seit über 30 Jahren ist das Forum für Frauen im Gastgewerbe ein wertvolles und beliebtes Netzwerk, um Synergien zu nutzen und den Austausch in der Branche aktiv zu pflegen. Der Anlass richtet sich an Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte der Branche und bietet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Workshops und Gesprächen mit Experten aus den Bereichen Fachkompetenz, Psychologie, Marketing, Kunst und Literatur.Forum für Frauen im GastgewerbeSonntag, 13. bis Donnerstag, 17. Juni 2021Romantik Hotel SchweizerhofSwiss Alp Resort, 3818 GrindelwaldAlle Informationen wie auch das Programm finden Sie unter: www.fforum-gastrosuisse.ch.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis Donnerstag, 10. Juni 2021, 17 Uhr an: weiterbildung@gastrosuisse.ch Vielen Dank!Pressekontakt:GastroSuisse, Abteilung WeiterbildungZita Langenstein, Leiterin Weiterbildungweiterbildung@gastrosuisse.ch044 377 53 53Original-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100872290