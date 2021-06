Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds und des damit verbundenen Börsenbooms setzen die Pensionskassen vermehrt auf Aktien statt auf Obligationen.Zürich - Schweizer Pensionskassen sind so gesund wie schon lange nicht mehr. Der Deckungsgrad der Kassen ist mit 117,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Dies zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der der ZKB-Tochter Swisscanto. Die Pandemie hat zwar vergangenes Jahr ihre Spuren bei der Anlageperformance von Pensionskassen hinterlassen. Aber dank der schnellen Erholung an den...

