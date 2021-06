Longjumeau, Frankreich (ots/PRNewswire) - Das französische Biotech-Unternehmen TargEDys, das auf bahnbrechende Lösungen auf Mikrobiom-Basis spezialisiert ist, gibt die Veröffentlichung seiner Studie bekannt, die an 230 übergewichtigen Erwachsenen durchgeführt wurde, die 12 Wochen lang supplementiert wurden, und die die Wirksamkeit des Präzisionsprobiotikums Hafnia alvei HA4597® zur Verbesserung der Gewichtsabnahme, der Reduzierung des Hüftumfangs und der metabolischen Parameter dank der Wirkung des Probiotikums und seines Postbiotikums ClpB auf das Sättigungsgefühl bestätigt.Mechanistische und präklinische Studien zeigten, dass Hafnia alvei in der Lage ist, kaseinolytische Peptidase B, ein Protein, das das Sättigungshormon alpha-MSH nachahmt, zu produzieren und die Nahrungsaufnahme in murinen Modellen der Fettleibigkeit zu reduzieren. Diese neuen Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit dieser PreciBiomic Sorte bei der Unterstützung des Gefühls von Fülle und Gewichtsverlust bei übergewichtigen Personen sowie bei der Reduzierung des Hüftumfangs und der Glykämie.Mit einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 3,6 % in 12 Wochen in der Probiotikagruppe ist Hafnia alvei dramatisch effektiver als jedes andere untersuchte Probiotikum im Gewichtsmanagement, und dieses Maß an Wirkung füllt die Lücke zwischen den Bereichen der Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente. Sie treibt auch die Innovation auf dem Gebiet der Probiotika voran, indem sie den Ansatz zu Präzisionsprobiotika verlagert, die dank des genauen Verständnisses des molekularen Wirkmechanismus eine verbesserte Wirksamkeit aufweisen.Hafnia alvei ist in den Produkten EnteroSatys® und Satylia® in Frankreich, Portugal, Italien und Slowenien zu finden, und TargEDys sucht nach Vertriebspartnern, um diese bahnbrechende Lösung zur Vorbeugung von Fettleibigkeit den Verbrauchern weltweit zugänglich zu machen.Grégory Lambert, CEO von TargEDys, erklärt:"Dies wird ein Game-Changer im Bereich des Gewichtsmanagements sein, mit endlich einer Lösung, die die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Sicherheit und Natürlichkeit erfüllt und gleichzeitig eine echte, nachgewiesene Wirksamkeit bringt, die auf molekularer Mimikry und der biochemischen Regulation des Appetits basiert."Informationen zu TargEDys®TargEDys® ist ein französisches Biotech-Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entwicklung von nutrazeutischen Lösungen zur Kontrolle des Appetits durch Eingriffe in das Mikrobiom spezialisiert hat. Das Unternehmen ist das Ergebnis von 15 Jahren Forschung an der Mikrobiota, die in akademischen Labors durchgeführt wurde. Das Unternehmen hat sein erstes Produkt auf Basis des PreciBiomic-Stammes Hafnia alvei HA4597 entwickelt und mit der Kommerzialisierung begonnen. Es entwickelt ein Produktportfolio mit den Schwerpunkten Übergewicht, Unterernährung und psychische Gesundheit, die alle auf dem Konzept der PreciBiomic-Stämme basieren und durch einen molekularen Wirkmechanismus und In-vivo-Studien gestützt werden.Weitere Informationen unter www.targedys.comPressekontakt:Arnaud Faure & Nina Vinot; bd@targedys.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1528261/Targedys_Logo.jpgOriginal-Content von: TargEDys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120240/4936652