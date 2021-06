In unserem wöchentlichen New-Finance-Briefing für t3n-Pros geht es heute um die Ankündigung vom Präsidenten El Salvadors, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Unter großem Spektakel hat El Salvadors autoritärer Präsident Nayib Bukele während der Bitcoin-2021-Konferenz in Miami angekündigt, dass er einen Gesetzesentwurf vorstellen wird, der die Kryptowährung Bitcoin zu einem offiziellen Zahlungsmittel macht. Das weckt Spekulationen, dass Salvadorianer schon bald ihren Wocheneinkauf in Bitcoin bezahlen könnten. Bukele wies auch darauf hin, dass so ...

