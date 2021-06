In dem Montagestein aus extrem dämmendem Material sind werksseitig bereits ein Kabel-schlitz für das Lüftungsgerät sowie eine durchgehende Bohrung mit einem Gefälle von 3° eingelassen. Dort hinein werden später das Einschubrohr und das Lüftungsgerät eingeschoben. Aufgrund des Gefälles kann anfallendes Kondenswasser später problem-los ablaufen. Zewotherm bietet die Steine passend zu allen Wandstärken, projekt-bezogen und individualisiert an. So gibt es eine Ausführung mit innenseitiger Isolierung, weiter eine spezielle Lösung für die Fenster-laibung und eine Variante mit Anschluss für einen Kleinraumventilator. Für die Fertigung nach genauer Kundenvorgabe stellt der Hersteller ein Formular auf seiner Website bereit. https://www.zewotherm.com/de/service/downloads/

Variante "Mauerwerk"

Je nach Anwendungsfall ist der Montagestein in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Standard-Montagestein besteht aus einem extrem dämmenden Material und ist diffusionsdicht bzw. -offen. Er ist für alle Wandstärken geeignet und sorgt für den schnellen und fehlerfreien Einbau einer dezentralen Lüftung. Die kundenspezifische Maßanfertigung ...

