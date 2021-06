"voestalpine hat im Q4 sowohl die eigene Ergebnisprognose als auch unsere Schätzungen übertroffen", so die Analysten von Raiffeisen Research in einer Kurzmitteilung. Getrieben von der Rally der Rohstoffmärkte und der Erholung der wesentlichen Kundenindustrien habe voestalpine das GJ 2020/21 in überzeugender Weise beendet. Die Analysten empfehlen voestalpine mit "Halten".

