München (ots) - Die Kindermedizin ist eine junge Disziplin im Spektrum der medizinischen Wissenschaften. Sie verbindet die Rationalität der Naturwissenschaft mit der ganzheitlichen Sorge um das Kind. Auch wenn heute die Mehrzahl unserer Kinder dank großer Fortschritte in Diagnostik, Therapie und Prävention gesund aufwachsen können, ist die Gesundheit mancher Kinder doch bedroht.Im Rahmen der "Health Lectures" der LMU am 15. Juni 2021 lenkt Prof. Dr. Dr. Christoph Klein, Direktor der Kinderklinik am LMU Klinikum den Blick auf das Schicksal von Kindern mit schweren, komplexen, chronischen und seltenen Erkrankungen und weist neue Wege der interdisziplinären Zusammenarbeit auf.Im Anschluss an den Fachvortrag führt LMU-Vizepräsidentin Francesca Biagini ein Interview mit Prof. Dr. Dr. Christoph Klein. Außerdem hat auch das Publikum Gelegenheit, eigene Fragen zum Vortrag via Chat zu stellen.Zu dieser virtuellen Veranstaltung im Rahmen der "Health Lectures" der LMU möchten wir Sie herzlich einladen:Prof. Dr. Dr. Christoph KleinKrankheiten erkennen, verstehen, heilen - Kindermedizin im Schnittpunkt der WissenschaftenDienstag, 15. Juni 202118.00 - 19.30 UhrAnmeldung unter:https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_XzVgfuwARPen7mIPWD4ywgKontakt: diversity@lmu.deDer Vortrag findet anlässlich des Diversity Monats 2021 "WeCare@LMU" im Rahmen der dreiteiligen virtuellen "Health Lectures" der LMU statt. Vom 08. bis zum 22. Juni bieten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin spannende Einblicke in die aktuelle Forschung und beantworten Ihre Fragen.Weitere Informationen über die "Health Lectures"-Initiative finden Sie hier: https://ots.de/JNUz6fMehr zum Diversity Monat 2021 "WeCare@LMU": https://www.lmu.de/diversity-monat-2021