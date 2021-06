Knutsford, England (ots/PRNewswire) - Als Teil seiner kühnen Wachstumspläne gibt Fishawack Health die Übernahme von closerlook bekannt, einer Agentur für Datenanalyse und Digital Native Healthcare, die sich auf intelligente Omnichannel-Marketinglösungen spezialisiert hat.Fishawack Health (http://fishawack.com/), ein führender globaler Handelspartner für die Life-Science-Branche, gibt die Übernahme des in Chicago ansässigen Unternehmens closerlook bekannt closerlook LLC (https://www.closerlook.com/). closerlook ist eine digital-native Healthcare-Agentur, die künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalysen nutzt, um Omnichannel-Strategien, kreative und digitale Medienlösungen für Life-Science-Marken über den gesamten vorkommerziellen und kommerziellen Lebenszyklus eines Medikaments zu entwickeln.Die Fähigkeiten und Softwareprodukte des preisgekrönten Unternehmens in den Bereichen Data Science, KI und fortschrittliche Analytik liefern Life-Science-Marken Echtzeit-Einblicke und bieten die Möglichkeit, hyper-gezielte und präzise personalisierte Kampagnen in großem Umfang zu entwickeln. Dieses Fachwissen, kombiniert mit Fishawack Health's breitem Spektrum an medizinischer Kommunikation, Werbung und Beratung, wird Vermarktern im Gesundheitswesen einen konkurrenzlosen Zugang zu einer integrierten Plattform bieten, die auf Wettbewerbsvorteile ausgelegt ist.Der Ansatz von closerlook für datengesteuertes Marketing im Gesundheitswesen basiert auf vier ineinandergreifenden Fähigkeiten: Omnichannel-Strategie, konzeptionelle Kreativität und Inhalte, digitale Taktik und Medienmanagement sowie fortschrittliche Analytik. Diese werden alle von Backstage® Intelligence, der firmeneigenen Daten- und Informationsplattform für den Markt, unterstützt. Die Plattform nutzt KI und Data Science, um die Erfahrungen von medizinischem Fachpersonal und Patienten zu informieren und präzise anzupassen. Eine solche Personalisierung stellt sicher, dass Biopharmaunternehmen auf neuartige und intelligente Weise mit Kunden und Patienten in Kontakt treten, Innovationen vorantreiben und medizinisches Fachpersonal und Patienten mit dem Wissen versorgen, das sie benötigen, um die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und ein besseres Leben zu führen.Oliver Dennis, Co-Gründer und CEO von Fishawack Health, sagte: "Traditionell ist der Gesundheitssektor ins Hintertreffen geraten, wenn es darum geht, die Möglichkeiten innovativer Technologien zu nutzen, um kommerzielle und medizinische Kommunikationsstrategien zu verbessern. Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit digitaler Kommunikation und die Chancen eines Omnichannel-Ansatzes deutlich gemacht. Life-Science-Marken brauchen eine neue Art von Partnern, die maßgeschneiderte Teams anbieten, die digitale und analytische Fähigkeiten mitbringen, ein genaues Verständnis der Wissenschaft haben und die Fähigkeit, wirkungsvolle Strategien und kreative Lösungen zu entwickeln."Wichtig ist, dass das fortschrittliche KI- und Analyseangebot von closerlook die Leistung tracken und optimieren kann, was zu besseren Geschäftsergebnissen für Kunden führt. Durch diese Kombination von Fachwissen können wir hochintelligente Lösungen entwickeln, die für die Entwicklung, Einführung und das Wachstum von Marken und Portfolios in einem komplexen und überfüllten Markt unerlässlich sind."David Ormesher, CEO von closerlook, sagt dazu: "Wir sind begeistert von der Aussicht, einem globalen Team mit der Breite und Tiefe von Fishawack Health beizutreten. Ich bin davon überzeugt, dass die Kombination unserer KI-/Advanced Analytics-gestützten Omnichannel-Strategie, Kreation und digitalen Medien mit den globalen Beratungs-, kommerziellen und medizinischen Kommunikationsfähigkeiten von Fishawack Health ein einzigartiges Kommerzialisierungsangebot für wachstumssuchende Life-Science-Marken und Healthcare-Unternehmen schaffen wird.""Wir haben mehr als sechs Monate damit verbracht, die Führung von Fishawack Health kennenzulernen, und wir sind begeistert von der Übereinstimmung von Vision, Zweck und Kultur zwischen unseren beiden Unternehmen. Im vergangenen Jahr hat closerlook das schnellste Wachstum in seiner Geschichte erlebt, und wir erwarten, dass Fishawack Health dieses Wachstum noch verstärken wird zwischen unseren beiden Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Mission zu erreichen: bessere Gesundheitsergebnisse für Patienten und bessere Geschäftsergebnisse für die Biopharma-Marken, die sie beliefern."Informationen zu Fishawack HealthBesuchen Sie uns unter www.fishawack.com und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/Fishawack) and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fishawack-health/).Pressekontakt:Liz Mitchell+1-847-445-6383Vertriebsleiterinemitchell@closerlook.comZu den Beratern, die an dieser Transaktion beteiligt waren, gehörten:KPMG (Manchester und Chicago) war im Auftrag von Fishawack Health für die finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Prüfung tätig; Sheppard Mullin (San Diego) und Allen & Overy (London) leisteten juristische Unterstützung; und EY beriet bei der steuerlichen Strukturierung. Houlihan Lokey war im Auftrag von Closerlook für die M&A-Beratung tätig. Gould & Ratner leistete Rechtsberatung und KPMG (Chicago) steuerliche Beratung und buchhalterische Unterstützung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526715/closerlook_Exec_Team.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1526716/Fishawack_Health_Logo.jpgOriginal-Content von: Fishawack Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148862/4936767