Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten machte den vorherigen Tagesrückgang rückgängig und stieg am Dienstag um rund 22,7K Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigen. Das Volumen stieg die dritte Sitzung in Folge und zwar um 221K Kontrakte. Erdgas nimmt nun das 2021 Hoch ins Visier Ein kurzer Test der 3,20 $ ging am Dienstag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...