Der Photovoltaik-Systemanbieter Solarwatt will künftig auch in den Sektoren Wärme und Mobilität aktiv werden. Der Fokus liege darauf, dass Solarwatt-Kunden mit ihrem selbst erzeugten Solarstrom auch ihr Elektroauto laden und eine Wärmepumpe antreiben könnten. Neben dem Einstieg in die Sektorenkopplung hat Solarwatt auch einen neuen Batteriespeicher entwickelt - zusammen mit der BMW Group. Im Sinne der neuen Geschäftsfelder in der Sektorenkopplung hat Solarwatt seine Marke neu gestaltet und sich ...

